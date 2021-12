Semences Pierre Flye Sainte Marie nommé directeur général de Mas Seeds

Mas Seeds a annoncé, le 14 décembre 2021, la nomination de son nouveau directeur général : Pierre Flye Sainte Marie, ancien directeur général de Lidea.

Pierre Flye Sainte Marie prend la suite de Jacques Groison, en tant que directeur général de Mas Seeds à compter de décembre 2021. Il aura pour mission de « construire et déployer une vision stratégique pour l'entreprise en France et dans les 50 pays où elle est présente », précise le semencier. « Mas Seeds est une marque reconnue et attrayante qui connaît une croissance internationale régulière dans le secteur des semences. Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de cette croissance dynamique », a déclaré Pierre Flye Sainte Marie.

« Sa connaissance du secteur des semences de grandes cultures, son expérience de plus de 30 ans dans l’agrofourniture sont des atouts précieux pour cette mission », met en avant le semencier. En effet, le nouveau directeur général de Mas Seeds, de formation agronome, a occupé « différentes responsabilités en France et à l’International au sein de Dow AgroSciences, dont il devient vice-président Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie Pacifique en 2014. Il poursuit ensuite sa carrière au poste de vice-président Europe Afrique de Corteva jusqu’en 2019 où il entre chez Caussade Semences Group en tant que directeur général. Et en 2020, il prend la direction générale de Lidea ».

