Quinzaine de la transmission/reprise Une 5e édition à l'heure digitale

Même en pleine crise sanitaire, le renouvellement des générations d'agriculteurs, comme la préservation des exploitations, sont de tels enjeux qu'il n'était pas question d'annuler la Quinzaine de la transmission/reprise des chambres d'agriculture ! Les habituelles conférences, visites de fermes, rencontres entre cédants et repreneurs, organisées dans toute la France, auront bien lieu... en visio !

Alors que la pandémie de Covid-19 contraint à annuler la plupart des salons et événements agricoles, la promotion de l'agriculture demeure essentielle, afin notamment d'attirer des jeunes pour remplacer le flot de cédants arrivant à l'âge de retraite dans les années à venir, comme de sensibiliser ces derniers à l'enjeu capital de transmettre leur exploitation. C'est pourquoi les chambres d'agriculture ont voulu maintenir coûte que coûte leur Quinzaine de la transmission/reprise (aussi baptisée Proagri), organisée en novembre depuis cinq ans. Bien réelle, du 23 novembre au 4 décembre, elle sera cependant entièrement virtuelle !

Webinaires interactifs, échanges entre cédants/repreneurs et visites de fermes en visio remplaceront les conférences, témoignages et rencontres de visu proposées les autres années. Un format plutôt bien adapté à l'objectif de cette édition : cibler les collectivités locales pour les impliquer davantage dans les problématiques et les actions en lien avec l'installation et la cession agricoles.

Avec la chambre d'agriculture de Bretagne par exemple, 15 web-conférences sont au programme du 23 au 27 novembre, abordant chaque étape de façon pratico-pratique :

Ma transmission : par où commencer ? Les conditions de réussite et questions à se poser (23 novembre 2020 10h30 - 11h15)

Envie de s’installer : comment s’y prendre ? La préparation, les outils et démarches… (23 novembre 2020 11h45 - 12h30)

Comment définir une offre claire : ce que je propose, ce que je maîtrise (23 novembre 2020 16h00 - 16h45)

Comment faciliter la rencontre cédant-repreneur ? (24 novembre 2020 11h00 - 11h45)

Des pistes pour améliorer la transmissibilité de l’exploitation (24 novembre 2020 13h15 - 14h)

Trouver un repreneur : comment s’y prendre ? La préparation, les outils, les démarches... ( 24 novembre 2020 14h15 - 15h)

24 novembre 2020 14h15 - 15h) Des pistes pour faciliter la transmission des exploitations à capitaux importants ( 25 novembre 2020 11h - 11h45)

25 novembre 2020 11h - 11h45) Comment évaluer mon exploitation : quel prix juste pour moi, pour mon repreneur ? ( 25 novembre 2020 13h15 - 14h00)

25 novembre 2020 13h15 - 14h00) Les porteurs de projet : qui sont-ils et que cherchent-ils ? ( 25 novembre 2020 14h30 - 15h15)

25 novembre 2020 14h30 - 15h15) Des outils pour financer le foncier : apporteurs de capitaux et portages fonciers ( 26 novembre 2020 10h30 - 11h15)

26 novembre 2020 10h30 - 11h15) Trouver une exploitation : comment s’y prendre, quels outils ? ( 26 novembre 2020 12h - 12h45)

26 novembre 2020 12h - 12h45) Le stage de parrainage de A à Z ( 26 novembre 2020 13h15 - 14h)

26 novembre 2020 13h15 - 14h) Quels revenus complémentaires pour ma retraite ? Comment organiser la transmission de mon patrimoine ? ( 27 novembre 2020 13h00 - 13h45)

27 novembre 2020 13h00 - 13h45) Aspects juridiques d’accès et de transmission du foncier ? (27 novembre 2020 14h15 - 15h)

Transmettre sa ferme laitière, c’est possible ! Dépassons les préjugés ! ( 27 novembre 2020 15h30 - 16h30)

inscription gratuite mais obligatoire ICI

La chambre d'agriculture de l'Indre est, elle, à l'initiative d'un webinaire interactif par jour, du 23 au 27 novembre également, de 18h30 à 19h30 : "Réaliser votre étude de marché", "Chiffrer votre projet", "Optimiser votre financement", "Développer votre communication digitale", "Repreneur-cédant, le duo gagnant".

inscription gratuite mais obligatoire ICI

Une peu partout en France, des visites virtuelles d'exploitations à céder, pilotées par les conseillers des Répertoires départ installation (RDI), permettront de connaître les opportunités de reprise dans différents départements. Dans le Maine-et-Loire, grâce à des vidéos à 360°, les candidats auront l'impression de se déplacer entre et dans les différents bâtiments et équipements ! Tous les ans, la chambre d'agriculture de l'Indre est aussi à l'origine d'un rallye des fermes à reprendre destiné les faire découvrir à des candidats d'autres secteurs. Un moyen de leur présenter la région et son tissu économique, social, associatif... Des découvertes d'exploitations et des échanges avec les cédants qui se feront cette fois-ci en visio.

Le rallye virtuel des fermes à reprendre dans l'Indre, présenté dans une vidéo publiée sur Youtube :



installation@indre.chambagri.fr

Au menu enfin : des formations 100 % à distance et ludiques avec des quizz, des vidéos, des activités.

