38e RDV agri Sans salon, comment communiquer sur l'agriculture ?

Innov-agri, le Space, le Sommet de l'élevage, le Sima, le Salon international de l'agriculture... : avec la crise sanitaire du coronavirus, les salons agricoles sont annulés les uns après les autres, en 2020 comme pour 2021. Or face à la montée de l'agribashing, l'agriculture n'a jamais eu autant besoin de communiquer ! Quelles alternatives alors ?

la pandémie et de l'agriculture :

Pour trouver un maximum d'idées, les plus innovantes possibles, l'agriyoutubeur Thierry agriculteur d'aujourd'hui en a fait le thème de son 38e RDV agri, diffusé en live ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube. Il a invité les organisateurs du Sia mais aussi d'autres acteurs tels que Agridemain, FranceAgritwittos, Agriculteurs de Bretagne, RDV Villes campagne, le Gnis, La Ferme digitale, #CoFarming, qui présenteront les opérations de communication agricole qu'ils envisagent pour l'année à venir.

RDV agri, c'est quoi ?



état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoitpour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :