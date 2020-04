Communiquer sur le métier d'agriculteur Lancé par JA 24 face au coronavirus, le #OnVousNourrit devient viral

Dès le premier jour du confinement des Français pour lutter contre la pandémie de covid-19, Jeunes Agriculteurs de Dordogne créaient le #OnVousNourrit sur Facebook, Twitter et Instagram. L'objectif : dire aux consommateurs que les exploitants agricoles continuent à travailler pour qu'ils puissent manger. Depuis, le hashtag s'est diffusé au sein du réseau syndical et jusqu'au niveau national. Une initiative qui montre l'implication des producteurs dans cette crise sanitaire et qui, au-delà, permet de promouvoir leur métier.

Le 17 mars à 11 h 57, soit 3 min avant le début du confinement en France pour endiguer la progression du coronavirus, Jeunes Agriculteurs de Dordogne (JA 24) publiait sur sa page Facebook JADordogne.

Et sur sur son compte Twitter @JADordogne :

Pas de pénurie : on vous nourrit ! Rassurez-vous, outre le personnel soignant ??‍??, vous pouvez également compter sur les agriculteurs ??‍?? qui sont toujours en activité pour assurer la production de la fourche ?? à la fourchette?? ! #OnVousNourrit pic.twitter.com/SnQvmqkvDM — JeunesAgriculteurs24 (@JADordogne) March 17, 2020

Passer des messages

Depuis, le syndicat poste quotidiennement sur ces deux réseaux sociaux ce même type de message, avec le hashtag #OnVousNourrit. Très vite, il a décidé de les relayer aussi sur Instagram en créant le compte jeunes_agriculteurs24.

Un agriculteur nourrit 16 personnes.

Il en profite pour rappeler par exemple que, pour faire des crêpes (#OnVousNourrit est régulièrement alimenter avec des recettes), il faut du lait, des oeufs, de la farine, du sucre, de l'huile, etc., donc que les consommateurs ont besoin des éleveurs laitiers, des aviculteurs, des céréaliers, des betteraviers, des producteurs d'oléagineux... Il glisse, au milieu des photos ou vidéos, « qu'avec un hectare de blé, on peut fabriquer 25 000 baguettes et avec un hectare d'orge, 35 000 l de bière ». Ou encore « qu'un agriculteur nourrit 16 personnes » et qu'un certain nombre d'entre eux font de la vente directe, ce qui peut-être une bonne solution pour s'approvisionner en produits frais de qualité, en particulier en ce moment, tout en limitant les risques de contamination.

« Communiquer sur nos produits, fermes et métiers »

Il s'agit de leur rappeler plus largement l'importance de la production agricole, qui leur permet de manger tous les jours, et garantit donc la souveraineté alimentaire d'un pays, ce qui est d'autant plus précieux en période de crise mais est également vrai le reste du temps. « C'est le moment de réconcilier agriculture et alimentation », précise Pierre-Henri Chanquoi, président de JA 24 dans le post ci-dessous. Car « la démocratie de l'assiette » est en jeu. C'est aussi l'occasion, au-delà, de « communiquer tous ensemble sur nos produits, nos fermes, nos métiers et de mettre en avant les femmes et les hommes » qui les exercent avec passion et pas toujours dans des conditions faciles (concurrence internationale forte, prix bas, charge de travail élevée, contraintes réglementaires, agribashing, etc.).

Mettre en avant les femmes et les hommes qui font l'agriculture.

Non sans un brin d'humour...

Grâce à cette initiative, les jeunes agriculteurs de Dordogne font de la pédagogie auprès de leurs concitoyens, leur expliquant entre autres l'intérêt des prairies. Des sujets sérieux, mais ceux qui en parlent s'efforcent de ne pas toujours l'être ! Comme l'illustre ce qui suit. N'est-ce pas essentiel en période de crise ?

Pas de pénurie : on vous nourrit !

Le télétravail selon les agri ?? ! La blouse, le tracteur, l’exploitation, on remarque peu de différences avec le quotidien, ce qui est rassurant ! Un agriculteur ??‍?? nourrit aujourd’hui en moyenne 1??6?? personnes ?? !#OnVousNourrit #JA24 pic.twitter.com/dlOBY8dE7u — JeunesAgriculteurs24 (@JADordogne) March 19, 2020

La télédéclaration #PAC2020 a débuté ?? ! Ça vous rend complétement chèvre ?? ? Les Organismes de Services sont là pour vous accompagner, même à distance !

?? @Chambagri24

?? @CERFRANCE24

?? Seegers Conseil#OnVousNourrit #FiersDeVousNourrir #JA24 pic.twitter.com/Mdc1lOITRT — JeunesAgriculteurs24 (@JADordogne) April 9, 2020

Certains posent même des petits problèmes mathématiques comme Vincent Guyot, Agriskippy ou Pierre Olivier l'ont fait sur Twitter pour faire travailler de façon pratique les élèves confinés.

Hommage aux femmes et aux acteurs de la filière

Ils n'oublient pas pour autant de remercier les autres acteurs des filières agricoles, qui se mobilisent de leur côté pour garantir le bon fonctionnement de la chaîne alimentaire.

Depuis 2 semaines, les agriculteurs??‍??sont en première ligne pour nourrir les français ! Mais pour nourrir, il faut financer, semer, soigner, réparer, transformer, emballer, livrer...Alors merci??aux acteurs agricoles et de l’agroalimentaire, aux OPA et partenaires. #OnVousNourrit pic.twitter.com/tiDGSftMsx — JeunesAgriculteurs24 (@JADordogne) March 30, 2020

Ni de rendre hommage aux agricultrices !

Où sont les femmes ? Sur tous les fronts elles aussi pour affronter cette crise sanitaire ??qui dure depuis 3 semaines ! Le secteur agricole ?? attire de ? en ? de femmes et il va sans dire que nos ??‍?? sont d’excellentes cheffes d’exploitation #OnVousNourrit #FièresDeVousNourrir pic.twitter.com/5dY92OyUqX — JeunesAgriculteurs24 (@JADordogne) April 6, 2020

Une propagation rapide dans les autres départements

C'est pour toutes ces raisons sans doute que le #OnVousNourrit s'est propagé de l'échelon syndical départemental à régional.

était présente à l'antenne sur??@RMCinfo pour communiquer sur les métiers de l’agriculture??‍??durant cette crise et rappeler l'impact positif du mouvement #OnVousNourrit !

Retrouvez l'intervention de @chanquoi-Pdt JA Dordogne et @JonathanLalondr -Pdt JA N-A??https://t.co/SmopRRjOrn — Jeunes Agriculteurs Nouvelle-Aquitaine (@JA_NleAquitaine) March 24, 2020

Puis dans d'autres départements. JA de l'Indre a plutôt opté pour des portraits de jeunes agriculteurs et agricultrices.

Et JA de Bretagne valorise leurs talents de chanteurs(.euses).

C'est notre devoir, notre mission sociétale !

JA national se félicite de la mobilisation de son réseau. « À travers le message "Pas de pénurie : #OnVousNourrit", alors qu’une inquiétude autour des pénuries commençait à naître, nous avons rappelé que cela ne pouvait pas arriver si le monde agricole continuait d’assumer sa fonction nourricière », écrit le syndicat sur son site internet. « C’est notre devoir, notre mission sociétale ! », avait martelé leur président Samuel Vandaele dans un billet d'humeur, à l'origine justement de cette campagne de communication, largement partagée dans le monde agricole. Espérons qu'elle le sera également au-delà, et aidera les Français à retrouver « le lien entre l'alimentation et le travail des agriculteurs ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net