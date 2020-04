Coronavirus Jeunes agriculteurs reporte son congrès 2020 à fin octobre

Habituellement tenu pendant la première semaine de juin, le congrès de Jeunes agriculteurs aura cette année lieu fin octobre à la Baule, en raison de la crise sanitaire.

« Dans le contexte actuel de confinement dû à la crise sanitaire, qui bouleverse la vie du pays et conduit chaque secteur, chaque organisation à s'adapter, Jeunes Agriculteurs a pris la décision de reporter son congrès annuel initialement prévu début juin 2020 au 27, 28 et 29 octobre 2020 à La Baule », a annoncé l’organisation, le 9 avril. JA avait également dû reporter, mais à l'année prochaine, son évènement "Les Toqués de l'agriculture" prévu en avril à Paris.

La décision a été motivée par les incertitudes quant à la date et aux modalités de sortie du confinement. En attendant ce congrès électif, le conseil d’administration actuel reste en place. « Ce congrès sera l'occasion pour l'ensemble du réseau de se retrouver après cette période singulière, et de préparer l'avenir en débattant du plan d'action autour de l'identité de JA, et du Rapport d'orientation 2020 dédié au renouvellement des générations en agriculture, pour que demain, nous soyons encore nombreux sur les territoires ! », insiste JA.

