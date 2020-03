Coronavirus JA reporte les « Toqués de l’agriculture » à 2021

Jeunes agriculteurs a annoncé le 18 mars le report de leur évènement national, les Toqués de l’agriculture, qui devait se dérouler du 24 au 26 avril à Paris.

Les Toqués de l’agriculture, évènement qui devait rassembler sur le parvis de l’Hôtel de Ville parisien des jeunes agriculteurs venus de toute la France pour faire déguster leurs produits en partenariat avec des chefs culinaires, est reporté à l’année prochaine, a annoncé Samuel Vandaele, le président de Jeunes Agriculteurs, dans un billet d’humeur diffusé le 18 mars.

« Nous étions mobilisés depuis plus d’un an pour organiser cette magnifique rencontre, d’un type qui ne se produit qu’une fois tous les dix ans (Nature Capitale, La Grande Moisson…). Nous sommes cependant conscients du risque sanitaire que cela représenterait, et nous ne souhaitons faire courir aucun risque à nos concitoyens », indique Samuel Vandaele.

Rappeler le lien entre agriculture et alimentation

En cette période de crise, JA tient également à rappeler l’importance du lien entre agriculture et alimentation, que leur évènement devait illustrer concrètement : « dans cette période complexe pour notre pays, nous allons continuer à produire, à fournir des denrées alimentaires de qualité à nos concitoyens, car c’est notre devoir, notre mission sociétale ! Les agriculteurs sont les garants de notre pérennité alimentaire. C’est pourquoi l’État doit leur laisser la possibilité d’exercer leur fonction avec le plus de flexibilité », explique Samuel Vandaele. Ce dernier appelle d’ailleurs Emmanuel Macron à traduire dans les faits son discours du 12 mars, discours où il rappelait que « déléguer notre alimentation est une folie ».

« Cette déclaration forte, doit pouvoir donner lieu à des décisions faisables sur le court-terme : refus des accords commerciaux comme le Ceta, garantie d’un revenu sécurisé pour les producteurs, défense d’un budget ambitieux pour une Pac centrée sur la sécurité alimentaire dans les négociations actuelles », estime donc le président de JA.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net