Coronavirus Des agris postent des #problèmes pour les élèves confinés sur Twitter

Depuis une semaine, de nombreuses personnes se portent volontaires pour aider les agriculteurs en manque de main-d'oeuvre à cause de la crise sanitaire du covid-19. De leur côté, plusieurs producteurs épaulent les enseignants sur Twitter en proposant des problèmes de maths appliqués à l'agriculture aux enfants confinés chez eux.

La semaine dernière, en allant semer ses betteraves, Vincent Guyot a eu l'idée de lancer sur Twitter les #Tweetproblemes pour occuper les élèves confinés à cause de l'épidémie de coronavirus. Le premier énoncé, qu'il explique en vidéo depuis son tracteur : « Je démarre les semis de 70 ha de betteraves. Sachant que mon semoir mesure 5,40 m de large, quelle distance vais-je parcourir avec mon tracteur pour semer la totalité de cette surface ? ».



L'agriculteur de l'Aisne, très actif sur ce réseau social, fournit cependant un indice : 1 ha = 10 000 m2. Il fixe rendez-vous le soir même pour la solution aux courageux enfants qui vont essayer de réaliser l'exercice.

#Tweetprobleme pour les devoirs des enfants pendant le #confinementjour9 ...

Sachant que 1 ha = 10 000 m2

J'ai 70 ha à semer @_missbetter avec un semoir de 5.40 m de large. Combien de kms en ?? ?#Fiersdevousnourrir @Agridemain pic.twitter.com/29mFMI18KM — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) March 24, 2020



Il en profite pour faire réviser son fils, Alexandre, 11 ans, qui donne la bonne réponse.

Merci Alexandre pour ton calcul ...

Nouveau problème demain ...

19 ha au compteur de la 1ére journée ??????. @_missbetter @Tereos pic.twitter.com/4RRZSX1WJ6 — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) March 24, 2020

La vidéo a fait 12,2 k vues (plus 223 "j'aime" et 69 "retweets") et il n'y a pas que les enfants qui ont planché sur ce problème. Le premier #Tweetprobleme de Vincent Guyot a eu aussi du succès auprès des exploitants agricoles, qui n'ont pu s'empêcher d'ajouter quelques petites subtilités, parlant de distances en bout de champ, de taux de patinage du tracteur et de largeur de semoir hors tout ou "semé" !

129,63km de semis auxquels il faut rajouter les distances en bout de champ — Bertrand CHEVALIER ???????????? (@BertrandChevali) March 24, 2020

As tu intégrer le taux de patinage du tracteur??? — Visio-Crop ?? (@Luc_Lorin) March 24, 2020

5,40m hors tout semoir (sortie ligne gauche à sortie ligne droite) ou 5,40m "semé" (avec les 0,45m d'écartement entre lignes à laisser) ? — Knight Death Devil (@Dureresthard) March 24, 2020

Florence Gramond a trouvé l'initiative tellement sympa qu'elle a posé l'exercice aux enfants confinés des salariés de l'institut de sondage BVA où elle travaille.

Top ! partagé avec les enfants des équipes BVA confinées, — GRAMOND (@FlorenceGramond) March 24, 2020

Vincent Guyot n'est pas le seul "agritwittos" à proposer des problèmes aux élèves dont les écoles sont fermées. Il y a aussi Antoine Thibault, alias Agriskippy, dont la vidéo totalise 13,7 k vues (209 "j'aime" et 48 "retweets").

Petit exo de maths :)



Je fauche sur 5m60 de large à 17km/h en consommant 20 litres de gasoil à l'heure



Combien de gasoil pour faucher un hectare ?



?? pic.twitter.com/wkVqXhxy8d — Antoine Thibault (@AgriSkippy) March 23, 2020

Que de personnes à tenter de trouver la réponse ! Certaines en ont posé des opérations.

Réponse =2 lit /hectare

1ha = 100m*100m

100m/5,60 m = 17,8 bandes de 100m à traiter,

soit 17,8 *100m = 1,78 km à parcourir ( sans tenir compte des rotations à chaque bout du champs).

1,78km à parcourir à 17km/h se font en 1/10 d'heure (1,78/17) consomme 1/10 de 20l =2l — Vincent Kammerer (@vkammerer) March 23, 2020

D'autres se sont vite découragés.

Euh.... je préfère trouver des noms aux génisses — Céline #RESTEZCHEZVOUS (@chocoboub) March 23, 2020

Pierre Olivier joue également les professeurs.

Pour les écoliers confinés :

Sachant que le puit est composé de 4 rondelles de 60 cm de hauteur chacune et d'un diamètre de 1,10 m et que l'eau atteint les 3/4 de la hauteur totale. Quel volume d'eau il y a dans mon puit ?

Me remerciez pas c'est cadeau... pic.twitter.com/R1Kst7UcjS — Pierre OLIVIER (@olivierpierre03) March 25, 2020

Comme quoi les mathématiques servent dans la vie de tous les jours ! Et des exercices pratiques et concrets peuvent s'avérer plutôt motivants !

Maths appliquées. Comme quoi, ça ne sert pas rien. Au fait, 130km plus les rotations en bouts de rangs. Bon courage, j'espère que le tracteur est confortable. #BravoLesAgriculteurs — Cousin (@CousinjLcc) March 24, 2020

Une question subsidiaire, mais là ça se complique...

#TweetProbleme niveau 2

Moi aussi, Vincent, j'ai été mis à contribution par ma nièce pour son DM de maths !

À vous de jouer, pour vous distraire pendant ce #confinementjour9! ?? pic.twitter.com/Ah9CcXx67G — Yves Courtaux ???? (@YveCtx) March 24, 2020

