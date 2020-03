28e RDV agri Face à l'épidémie de covid-19, le numérique au secours de l'agriculture !

Avec l'épidémie de coronavirus, « comment les plateformes numériques peuvent-elles aider les producteurs agricoles ? ». Une question d'actualité à laquelle s'intéressera Thierry agriculteur d'aujourd'hui pour son 28e RDV agri, ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube. Il recevra Jean-Baptiste Vervy, président de l'association #CoFarming.

La pandémie mondiale de covid-19 met à mal la santé, l'économie, la vie sociale et bien des certitudes dans de nombreux pays. Du jour au lendemain, elle a bouleversé le quotidien et la façon de travailler d'une grande partie de la population. Pour rester en contact avec ses proches et ses collègues, continuer à distance à organiser des réunions, mener des projets, diriger des équipes, etc., les plateformes numériques sont fortement sollicitées. Qu'en est-il en agriculture ?

Thierry agriculteur d'aujourd'hui consacre son 28e RDV agri à ce sujet au coeur de l'actualité. Ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube, il interrogera Jean-Baptiste Vervy, président de l'association #CoFarming, qui représente « l'agriculture collective, moderne et digitale ».

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).

