27e RDV agri ZNT et riverains : tout savoir sur la réglementation

Céline Clément Terre-net Média

Petit changement d'horaire pour le RDV agri d'aujourd'hui. L'émission quinzomadaire de Thierry agriculteur d'aujourd'hui sera diffusée en direct sur sa chaîne Youtube à 15 h et non à 21 h comme d'habitude. Il abordera avec Christian Durlin, président de la chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, également vice-président et membre de la commission environnement de la FNSEA, la réglementation complexe des zones de non-traitement.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également