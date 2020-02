Alternatives aux produits phytos 24 organismes de recherche européens s'unissent pour travailler ensemble

• AFP

Vingt-quatre organismes de recherche agricole et agronomique d'une quinzaine de pays européens ont signé un engagement en faveur d'une agriculture sans pesticides chimiques en Europe et d'un réseau de recherche commun sur le sujet, lors du Salon de l'agriculture à Paris.

Sous l'impulsion de l'institut français de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et de ses homologues allemands ZALF et JKI, les chercheurs vont structurer un réseau autour de plusieurs pistes communes de recherche. Parmi les axes de recherche envisagés : mieux utiliser les approches agro-écologiques afin de développer des plantes et des systèmes de production plus résistants aux maladies, exploiter le potentiel de la sélection végétale, développer l'utilisation du numérique et des nouvelles technologies et agroéquipements, indique un communiqué de l'Inrae.

Et retrouvez toutes les infos du Sia 2020 avec le tag " Salon de l'agriculture

Les 24 organismes ont décidé de s'unir pour trouver des alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires à l'échelle du continent européen, avec l'objectif d'éclairer les politiques publiques. L'accord porte aussi bien sur les « pesticides de synthèse » que sur « d'autres substances nocives pour l'environnement et la santé, comme le cuivre », utilisées pour protéger les cultures contre les ravageurs. Préfigurant une alliance européenne de recherche, il sera présenté à la Commission européenne pour contribuer au futur pacte vert pour l'Europe, précise le communiqué.

Outre la France et l'Allemagne, les organismes signataires sont issus du Danemark, de Bulgarie, Grèce, Suisse, Italie, Hongrie, Pologne, Lettonie, Finlande, Irlande, Roumanie, Lituanie et Croatie. En revanche, les organismes de recherche agricole et agronomique des Pays-Bas, de Belgique, Norvège, Suède, Espagne et Portugal ne sont pas signataires de l'accord à ce jour.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net