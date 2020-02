Alternatives aux produits phytos Vegepolys Valley lance un appel à idées de projets innovants jusqu'au 15 mars

Dans le cadre du Contrat de solutions, le pôle de compétitivité Vegepolys Valley pilote un appel à idées de projets innovants. Ainsi entreprises, instituts techniques, laboratoires de recherche et tous les autres acteurs des filières de production végétale sont invités à proposer des idées de solutions alternatives aux produits phytosanitaires jusqu'au 15 mars 2020.

Lancé depuis le Sival (salon des techniques de productions végétales, Vegepolys Valley appelle, du 15 janvier au 15 mars 2020, tous les acteurs de la filière végétale « à confronter leurs idées sur la thématique de la réduction des produits phytos, en mobilisant les leviers de l’agro-écologie, du numérique et de la robotique, du big data, du biocontrôle, de la génétique et des biotechnologies », présente le pôle de compétitivité dans un communiqué.

Parmi les sujets qui émergent déjà : « les nouveaux traitements de semences, l’utilisation de la lumière, les alternatives au désherbage chimique et à la désinfection des sols, le stockage du grain et des productions, l'adjuvantation, le développement de médiateurs chimiques et de piégeage d’insectes, la collecte et la gestion de données pour la surveillance - et le diagnostic précoce - des pathologies végétales et des populations de ravageurs... »

« Tout acteur ayant la volonté de développer une innovation dans les filières agricoles » a la possibilité de participer, que ce soit « une entreprise (protection des plantes, agro-fournisseur, équipementier), un acteur de la production végétale (agriculteur, coopérative, OP, syndicat, technicien...), un institut technique ou un laboratoire de recherche... et qu'il soit adhérent ou non à Vegepolys Valley et aux réseaux partenaires du contrat de solutions. Le déposant n'est pas contraint par la suite d'être le porteur de projet ».

Quels sont les critères d'éligibilité ?

Toutes les idées de projets seront étudiées, au cours du mois d'avril, par un comité de suivi composé d'un représentant de l'association "Contrat de solutions", d'un agriculteur, de représentants de Vegepolys Valley, de l'Acta et de l'Inrae. Pour sélectionner des propositions, le jury compte s'appuyer sur trois critères majeurs :

le caractère innovant de la candidature : "innovant" signifie pouvant conduire au développement d'un nouveau produit (ou à une amélioration notable), d'un nouveau procédé ou d’un nouveau service. L'objet de votre projet doit être de mettre en œuvre des travaux de R&D pour atteindre cet objectif.

: "innovant" signifie pouvant conduire au développement d'un nouveau produit (ou à une amélioration notable), d'un nouveau procédé ou d’un nouveau service. L'objet de votre projet doit être de mettre en œuvre des travaux de R&D pour atteindre cet objectif. son approche marché : au-delà du caractère innovant de votre projet, celui-ci doit apporter un retour sur investissement économique (en termes de qualité de la production, de productivité...) ou vous permettre de développer vos marchés. Il doit participer au développement d’activité (croissance de CA, d’emploi...).

: au-delà du caractère innovant de votre projet, celui-ci doit apporter un retour sur investissement économique (en termes de qualité de la production, de productivité...) ou vous permettre de développer vos marchés. Il doit participer au développement d’activité (croissance de CA, d’emploi...). son caractère collaboratif : les pôles privilégient à terme, les projets collaboratifs regroupant au moins deux entreprises et un laboratoire de recherche public (ou un centre technique, ou équivalent).

