Santé et sécurité au travail Sensibiliser les jeunes en amont grâce à un concours vidéo

Parce que les jeunes ne sont pas toujours conscients des risques qu'ils encourent dans leur métier et sont les premières victimes d'accidents du travail, l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité) organise depuis huit ans le concours vidéo "Santé et sécurité au travail : à vous de filmer", en partenariat avec la MSA. Les élèves de l'enseignement professionnel général et agricole ont jusqu'au 3 avril 2020 pour poster leur film sur dailymotion.

Selon une étude de l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité), « près de 50 % des accidents du travail survenus en 2017 chez les moins de 30 ans ont eu lieu lors de leur première année d'embauche ». Ce chiffre, qui montre que les jeunes sont en première ligne face aux risques professionnels, notamment parce qu'ils ne se rendent pas toujours compte des dangers auxquels ils sont exposés, fait réfléchir. Il a en tout cas interpellé l'INRS qui tente depuis huit ans, en partenariat avec la MSA, de sensibiliser les lycéens et apprentis de l'enseignement professionnel général et agricole via le concours vidéo "Santé et sécurité au travail : à vous de filmer".

Les risques en entreprise pour les jeunes ont inspiré la web-série #MortelTonTaf de l'INRS :

Ci-dessus, l'une de ces six parodies d'Inès Reg du Comedy Club sur les clichés véhiculés en matière d'accidents et de maladies professionnels. Les six idées reçues mises en scène :

Limiter au maximum les risques

Les films, d'une durée de 30 s à 2 min 15 (générique inclus), doivent mettre en avant les procédures et mesures de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. L'objectif étant de supprimer ou de limiter au maximum les risques. Tous les établissements secondaires publics et privés de France métropolitaine et d'Outre-mer peuvent inscrire un ou plusieurs groupes d'élèves. Il suffit ensuite de poster les vidéos sur la plateforme internet https://inrs2020.dailymotion.com avant le 3 avril 2020. Celles-ci seront départagées par un jury constitué de représentants de l'INRS, de la MSA, des ministère de l'éducation nationale et de l'agriculture (parrains de cet événement), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat/Carmif). La remise des prix est fixée au 20 mai 2020 à l'Institut national de recherche et de sécurité.

Le succès des sept éditions précédentes a prouvé que ce concours « constituait un projet pédagogique très mobilisateur », indique l'INRS dans un communiqué. Ce dernier est d'ailleurs « encadré par un responsable pédagogique ». « Toute la classe a participé à la construction des scénarios. Les élèves se sont beaucoup investis du travail d’écriture jusqu’à la réalisation », témoigne une professeure ayant participé l'an dernier. Depuis le lancement de l'opération en 2012, plus de 600 films ont été réalisés.



