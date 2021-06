Cofarming Tour dans les Hauts-de-France Suivez la 2e semaine sur le thème des nouvelles technologies

Arnaud Carpon Terre-net Média

Après une première semaine entre Orléans et la Bretagne, Thierry Baillet, youtubeur « Thierry agriculteur d’aujourd’hui », et Jean-Baptiste Vervy, président de l’association CoFarming et CEO de Wizifarm, sont sur les routes des Hauts-de-France et de la Marne pour la deuxième séquence de leur CoFarming Tour. Une semaine consacrée aux nouvelles technologies et à l’innovation en agriculture

L’équipe du CoFarming et Thierry Bailliet ont repris la route jeudi 10 juin pour la deuxième semaine de leur CoFarming Tour. Une deuxième séquence à sillonner les routes des Hauts-de-France et du Grand Est sur le thème des nouvelles technologies et de l’innovation agricole qui font aussi le quotidien des agriculteurs. « Grâce à la technologie, nous améliorons au quotidien nos pratiques pour mieux exercer notre métier d’agriculteur. Pendant cette 2e semaine du Tour de France en tracteur, nous continuerons à mettre en lumière le secteur de l’AgTech et des agriculteurs qui innovent » explique Jean-Baptiste Vervy, président du CoFarming et CEO de la startup Wizifarm. Avec Thierry Bailliet, auteur du livre « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent », c'est à la rencontre des acteurs de la transition numérique agricole qu'il sillonne les routes au volant du nouveau tracteur Valtra N155 Versus Unlimited. L'objectif de ce tour de France en tracteur, c'est bien d'aller à la rencontre des agriculteurs « pour les pousser à communiquer sur leur métier » : « on a un métier complexe, complet, très intéressant et très positif, mais qui est souvent mal perçu et mal compris par le grand public », regrette Thierry Bailliet. « Tous les jours, des agriculteurs innovent, font en sorte que le modèle agricole évolue, ils faut montrer ce qui se passe déjà. Les citoyens et consommateurs peuvent être rassurés ! », ajoute-t-il. Suivez en live le Cofarming Tour dans les Hauts-de-France Après une première étape sur le site d'Euratechnologies à Willems, dans le Nord, avec une table ronde sur l'AGTech agricole, les initiateur de ce tour de France doivent enchaîner visites en exploitations agricoles, en Cuma, chez des concessionnaires et des startups avec plusieurs tables rondes qui peuvent être suivies en direct. « C’est très important d’impliquer les nouvelles générations, c’est pourquoi des étudiants de grandes écoles d’ingénieurs agronomes comme l’Isa Lille et UniLaSalle à Beauvais participent à l’organisation de certaines étapes », explique Jean-Baptiste Vervy. L’équipe du #CoFarming et Thierry Bailliet rencontreront les consommateurs, les agriculteurs et entreprises para-agricole au salon « Les Culturales » les 15, 16 et 17 juin à Reims.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également