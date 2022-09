Agroalimentaire Teract veut prendre le contrôle des boulangeries Louise

• AFP

Teract, issue du rapprochement entre la société financière du trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari et de la branche distribution de la coopérative agricole InVivo, a annoncé mardi vouloir prendre une « participation majoritaire » du réseau de boulangeries Louise, originaire des Hauts-de-France.

Louise, 129 magasins, 300 boulangers pour 1 800 salariés au total et 88 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 en France, est présenté par Teract comme « le N°2 de la boulangerie en France », derrière la chaîne Marie Blachère.

Lors d'un point presse mardi, le président de la branche distribution d'InVivo Guillaume Darrasse a précisé que l'opération, si elle est autorisée par l'Autorité de la Concurrence, laisserait environ un tiers de capital à la famille du fondateur de Louise, Laurent Menissez. « Les activités de Boulangerie Louise en Belgique et Canada ne sont pas incluses dans le périmètre de la transaction et restent exploitées par la famille Menissez », précise en outre Teract.

Les modalités financières de cette acquisition par Teract n'ont pas été détaillées dans l'immédiat.

Thierry Blandinières, le patron d'InVivo qui est l'union de 188 coopératives agricoles françaises employant 13 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros, a expliqué vouloir participer à la consolidation du secteur de la boulangerie.

Jusque là, InVivo exploitait les réseaux de jardineries Jardiland, Gamm Vert ou Delbard notamment.

Mais l'industriel fondateur de Free, Xavier Niel, le financier Matthieu Pigasse et le spécialiste de la distribution Moez-Alexandre Zouari, important franchisé du groupe Casino et actionnaire du groupe de surgelés Picard, ont opéré un rapprochement via leur véhicule financier lancé fin 2020 avec l'objectif de faire émerger un « leader de la consommation durable ».

Cela a abouti à la cotation de l'ensemble, nommé « Teract », qui doit évoluer vers un modèle où l'alimentaire prendra une part de plus en plus importante.

Concrètement, l'entreprise entend développer une offre de produits frais (fruits et légumes, boucherie, fromagerie, épicerie), sous l'enseigne « Grand marché frais d'ici », sur une partie des M2 commerciaux aujourd'hui occupés par l'activité jardinerie.

Les coopératives sociétaires d'InVivo participeraient à l'approvisionnement de ces points de vente. Moez-Alexandre Zouari, directeur général de Teract, a précisé que l'acquisition d'un réseau de boulangerie s'inscrivait dans cette logique.

« Nous maîtrisons l'amont, la matière première et cela va nous permettre de travailler en circuit court, avec pour ambition de vendre la première baguette décarbonnée à 100 % », a-t-il précisé auprès de l'AFP.

