Top articles Démembrement du droit de propriété et saccages de champs d'essais à la Une

Sophie Guyomard Terre-net Média

L’intérêt du démembrement du droit de propriété et la destruction d'une parcelle de tournesol par les Faucheurs volontaires ont attiré l'attention des lecteurs de Terre-net cette semaine. Autres sujets majeurs : les premières estimations de rendements d'Agreste en maïs grain, irrigué et non-irrigué, le lancement du tracteur Deutz-Fahr, 8280 TTV et la nouvelle mesure d'urgence du ministère de l'agriculture face à la sécheresse.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

Tags Top articles

A lire également