6e édition des Assises de l’agriculture Tous les principaux enjeux agricoles débattus jeudi 13 octobre à Laval

• Arnaud Carpon Terre-net Média

Les Assises de l’agriculture et de l’alimentation, organisées par Ouest-France et dont Terre-net et Web-agri sont partenaires, se tiendront jeudi 13 octobre 2022 à Laval. Revenus, reconquête de la souveraineté alimentaire, agroécologie, installation et transmission des exploitations, décarbonation du secteur agricole : cette journée de débats, qui sera ouverte par le ministre de l'agriculture, abordera tous les grands enjeux du secteur agricole.

Pour leur sixième édition, les Assises de l’agriculture et de l’alimentation, organisées par Ouest-France, se tiendront à Laval, en Mayenne, jeudi 13 octobre 2022. Cette journée de débats, dont Terre-net et Web-agri sont partenaires, abordera tous les grands enjeux auxquels doit faire face le secteur agricole : souveraineté alimentaire, revenus des agriculteurs, décarbonation du secteur, développement de l’agroécologie, enjeu du renouvellement des générations. Elle sera ponctuée par différentes interventions de personnalités : Serge Papin, ex-PDG Système U et auteur du rapport Papin sur la loi Egalim 2, Arnaud Rousseau, agriculteur et président d’Avril, ou encore Sébastien Abis, directeur du Club Demeter et spécialiste de la géopolitique du blé. Nouveauté : l'espace Agri Innove, qui regroupera une 15aine de start-up et d’écoles.



Inscriptions https://t.co/AF7Rgyu8mV pic.twitter.com/8kAUQaMArh — Assises de l'Agriculture et de l'Alimentation (@AssisesAgriAgro) September 30, 2022 L’événement sera ouvert par le ministre de l’agriculture. Marc Fesneau devrait aborder l’ensemble de ces sujets cruciaux pour l’avenir de l’agriculture. ?? @MFesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ouvrira la 6e édition des Assises de l'Agriculture et de l'Alimentation.



Inscriptions : https://t.co/AF7Rgyu8mV@Agri_Gouv pic.twitter.com/DjVg8ivG3R — Assises de l'Agriculture et de l'Alimentation (@AssisesAgriAgro) October 3, 2022 À lire sur les Assises de l'agriculture 2021 >> « L’énorme résistance » des entreprises agroalimentaires

