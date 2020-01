Agroalimentaire Ouverture des votes des « prix Pinocchio » pour dénoncer le greenwashing

• AFP

L'association Les Amis de la terre et la Confédération paysanne ont lancé mercredi les « prix Pinocchio 2020 » pour dénoncer le greenwashing de certaines entreprises, axés cette année sur le secteur agroalimentaire avec Yara, Lactalis et Bigard en ligne de mire.

Le public est appelé à voter jusqu'au 19 février sur le site www.prix-pinocchio.org afin de désigner « la pire » de ces entreprises. L'entreprise norvégienne Yara est nommée dans la catégorie « Les engrais chimiques, c'est magique », le groupe laitier français Lactalis dans la catégorie « Se faire du blé avec les produits laitiers » et le groupe français spécialisé dans la viande Bigard pour « La face cachée de ton steak ».

Les organisateurs reprochent à Yara de se présenter comme un promoteur de « l'agriculture intelligente face au climat », alors que ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 20 % entre 2009 et 2017 et que l'usage de produits chimiques provoque « de graves dommages sur le climat, la santé, l'air et l'eau », pointe l'ONG.

Concernant Lactalis, ils mettent en avant le décalage entre ses publicités basées sur des notions de terroir et « les scandales sanitaires et environnementaux » dans lesquels l'entreprise est impliquée. Une de ses filiales a par exemple été condamnée en 2019 pour la pollution d'une rivière en Bretagne.

Les organisateurs reprochent enfin à Bigard de « chercher à maximiser sa compétitivité en concentrant l'abattage, en incitant à un élevage industriel intensif et en menant la guerre au prix bas ».

Créés en 2008, les « prix Pinocchio » sont attribués par vote électronique des internautes sur la base d'une liste d'entreprises pré-sélectionnées.

