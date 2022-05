Semences Vilmorin revoit en hausse sa prévision de ventes malgré les « incertitudes »

• AFP

Malgré un « contexte d'incertitudes persistantes », entre guerre en Ukraine et tensions inflationnistes, le semencier français Vilmorin a une nouvelle fois revu ses objectifs annuels, avec un chiffre d'affaires désormais attendu un peu plus haut qu'avant, porté par les semences de grande culture.

En Ukraine, où il emploie 110 salariés, les équipes « mettent tout en œuvre pour assurer une continuité des activités », rapporte le groupe dans un communiqué mercredi. Mais la situation sur place - bombardements, problèmes logistiques - limite les opérations. « De ce fait, les surfaces agricoles sont en réduction, notamment en maïs et tournesol, selon une ampleur qu'il est encore difficile à évaluer et qui ne sera certainement pas compensée dans le reste de l'Europe », indique le groupe.

En Russie, où il a une petite centaine de salariés, le groupe rappelle qu'il a maintenu la campagne en cours, « considérant de sa responsabilité, en tant que quatrième semencier mondial, de ne pas compromettre outre mesure la production alimentaire mondiale ».

Pour le troisième trimestre (janvier à mars) de son exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires se monte à 591,2 millions d'euros, en hausse de 2 % sur un an, porté par la hausse des ventes de Semences de grande culture (+ 7,1 % sur un an à 361,6 millions). Sur les neuf premiers mois de l'exercice, il atteint 1,158 milliards d'euros, en hausse de 4,8 % par rapport à un an plus tôt.

A l'inverse, Vilmorin & Cie a enregistré « un net ralentissement » (- 4 % sur un an à 203,7 millions) de l'activité en Semences potagères, « notamment sur le mois de mars ».

Ainsi, sur fond de guerre en Ukraine, « l'envolée des prix des matières premières agricoles et de la demande associée entraîne, dans certaines géographies, un report partiel des surfaces de cultures de plein champ vers les productions céréalières », souligne notamment le groupe.

Vilmorin & Cie confirme son objectif de taux de marge opérationnelle courante, ajusté fin décembre, à 7,5 %.

En outre, le groupe attend désormais un chiffre d'affaires consolidé « d'environ 5 % à données comparables (contre au moins 4 % précédemment) », avec une croissance « proche de 2 % pour la branche Semences potagères » (contre « proche de 3 % » précédemment) et « entre 7 et 8 % » pour les Semences de grandes cultures (contre « au moins 6 % » précédemment).

