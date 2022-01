Coopérative agricole Xavier Astolfi nommé directeur général de Cristal Union

Avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros en 2021, le groupe coopératif Cristal Union entend « poursuivre son développement » avec un comité de direction renouvelé, à compter de janvier 2022.

Par décision du conseil d'administration, Xavier Astolfi, directeur général adjoint, est nommé directeur général de Cristal Union. Il succède à ce poste à Alain Commissaire, à compter de janvier 2022. « Depuis la fin des quotas en 2017, nous nous sommes appuyés sur la force du modèle coopératif de Cristal Union pour nous transformer : nous nous sommes repositionnés sur le marché européen, nous avons renouvelé l’offre de produits, nous avons renforcé notre performance industrielle », assure Xavier Astolfi.

« Je remercie le conseil d’administration de la confiance qu’il m’accorde pour relever tous les défis à venir et pour proposer de nouveaux développements stratégiques. Je sais pouvoir m’appuyer sur les compétences de toutes et tous dans le groupe pour répondre aux attentes de nos clients. »

Pour « l'épauler dans cette tâche », Xavier Astoli a également nommé :

Stanislas Bouchard , en tant que directeur général adjoint de Cristal Union. Il conserve également ses fonctions de directeur général de Cristalco (entité commerciale de Cristal Union).

, en tant que de Cristal Union. Il conserve également ses fonctions de directeur général de Cristalco (entité commerciale de Cristal Union). Vanina Paolaggi , au poste de secrétaire générale de Cristal Union. Elle succède à Jean-François Javoy.

Pour Olivier de Bohan, président de Cristal Union : « Les atouts de notre groupe coopératif tiennent à sa gouvernance stable, solide, et à la force du travail collectif. Le conseil d’administration et le comité de direction de Cristal Union ont toujours su trouver ensemble des solutions, en avance de phase, pour répondre aux défis de notre filière. Je tiens ici à saluer le travail accompli par Alain Commissaire et Jean-François Javoy, depuis la création du groupe, et leur contribution essentielle à la belle réussite qu’est Cristal Union aujourd’hui. Et c’est avec grande confiance et sérénité que nous ouvrons, avec Xavier Astolfi, Stanislas Bouchard, Vanina Paolaggi et l’ensemble du comité de direction une nouvelle étape pour Cristal Union. »

