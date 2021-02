Pacte Vert européen Bruxelles lance une consultation publique sur la protection des sols

La Commission européenne a mis en ligne une consultation publique sur la protection des sols, dont la bonne santé doit contribuer à l’atteinte des objectifs du Pacte Vert.

Depuis le 2 février, une consultation publique est en ligne concernant l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la protection des sols, stratégie qui doit être adoptée en 2021. En effet, le rôle des sols apparait essentiel pour atteindre les objectifs du Pacte Vert en matière de neutralité climatique, de restauration de la biodiversité, pollution zéro, durabilité des systèmes alimentaires et résilience de l’environnement.

La nouvelle stratégie entend lutter contre la dégradation des sols, protéger leur fertilité, réduire l’érosion et accroitre la teneur des sols en matières organiques. « L’objectif de la nouvelle stratégie de l’UE pour la protection des sols sera de traiter les questions liées aux sols et à la terre de manière globale et de contribuer à la neutralité en matière de dégradation des sols d’ici à 2030, c’est-à-dire de rendre leur santé aux sols dégradés par l’activité humaine », indique Bruxelles.

Accessible sur le site de la Commission européenne, la consultation publique est ouverte jusqu’au 27 avril 2021.

