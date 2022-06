« Je suis venu montrer ma solidarité avec les agriculteurs qui sont une nouvelle fois durement touchés par les aléas climatiques, gel, grêle et sécheresse », a déclaré à la presse Marc Fesneau, qui était venu constater les dégâts dans deux exploitations du Loir-et-Cher, l'une céréalière à Thenay, l'autre viticole à Oisly, touchées par un épisode de grêle dimanche.

« Il faut qu'on puisse évaluer les dégâts pour ensuite évaluer la part qui sera prise par les assurances (pour ceux qui sont assurés) et la part qui sera prise par la solidarité nationale », a ajouté le ministre.

