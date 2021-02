Communication sur le métier « Ici la Terre » propose d’avoir le numéro d’un agri dans son téléphone

Delphine Jeanne Terre-net Média

Après avoir lancé un numéro vert fin 2019 pour permettre aux citoyens qui le souhaitent de poser des questions à un agriculteur, le collectif Ici la Terre propose aujourd’hui d’être mis en relation directement, sans le filtre de la plateforme, avec un producteur agricole pour les personnes attentives à ces questions et désireuses d’un échange plus poussé et plus régulier.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

Tags Communication

A lire également