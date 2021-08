Confédération paysanne L’agriculture paysanne propose de nombreuses solutions au changement climatique

Réagissant à la publication du rapport du Giec sur le réchauffement climatique, la Confédération paysanne rappelle les atouts de l’agriculture paysanne pour réduire les émissions du secteur agricole et adapter les pratiques à l’évolution du climat.

Face au constat alarmant dressé par le Giec dans la première partie de son sixième rapport sur l’évolution du climat, publié le 9 août, la Confédération paysanne liste les leviers d’action inhérents à l’agriculture paysanne.

Un changement de pratiques agricoles permettrait en effet d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre générées par l’agriculture, comme « revenir à un élevage paysan en lien avec le sol, le territoire et les besoins alimentaires », ou « réintroduire la polyculture-élevage pour limiter l'utilisation des engrais de synthèse fortement émetteurs de gaz à effet de serre », souligne le syndicat.

Parallèlement, des pratiques plus adaptées au changement climatique doivent également être mises en place : « opter pour des pratiques économes en eau, développer l'agroforesterie, diversifier les productions et les espèces animales et végétales », et « développer la souveraineté alimentaire en soutenant la relocalisation de la production », cite la Conf’.

Pour le syndicat, un soutien politique fort sera indispensable. « La nécessité de s'attaquer aux causes du dérèglement impose d'abandonner les fausses alternatives comme la méthanisation industrielle, les agrocarburants ou encore la compensation carbone qui n'est qu’un leurre pour pallier la faiblesse des revenus agricoles sans inciter aucunement à la réduction de CO 2 », conclut la Conf’.

