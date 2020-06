Crise sanitaire L’APCA veut pérenniser les changements de consommation

Delphine Jeanne Terre-net Média

Si la crise sanitaire a poussé les Français à l’achat de produits locaux, les chambres d’agriculture souhaitent capitaliser sur cet engouement et pérenniser les changements de comportement du consommateur sur la durée, ce qui s’apparente à un travail de longue haleine. Pour y parvenir, l’APCA propose deux plans d’action, l’un à court terme pour soutenir les secteurs agricoles les plus impactés par les conséquences économiques du Covid-19, l’autre à moyen terme, pour relocaliser la production, développer l’emploi agricole et dynamiser l’économie.

