Brexit L. Chesnais-Girard à la tête du groupe de contact du Comité des régions

• AFP

Le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard (PS) a été désigné mardi président du groupe de contact du Comité des régions, instance européenne représentant les territoires dans les négociations sur le Brexit.

L'élu socialiste qui siège depuis l'année dernière au Comité des régions (groupe PSE) a annoncé à l'AFP avoir été désigné pour être président de ce groupe de contact du Comité des régions-Royaume-Uni, lors d'une première réunion de ce groupe à laquelle participait Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE pour le Brexit. Loïg Chesnais-Girard a indiqué avoir eu, lors de cette réunion, un échange avec Michel Barnier et la « validation du plan de travail pour travailler de l'autre côté du territoire côté Royaume-Uni ».

« Qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la pêche, des transports, tourisme, ce que nous ambitionnons c'est qu'à côté des négociations, les liens qui sont souvent anciens entre territoires et régions perdurent. Qu'on continue à débattre (...) et qu'on puisse participer au débat post-Brexit », a souligné Loïg Chesnais-Girard. « Il y a un besoin de visibilité pour gérer le post-Brexit. Les risques sont très différents selon qu'on soit Grec, Français ou Irlandais », a estimé M.Chesnais-Girard.

Tout en soulignant la nécessité « d'être au front sur les dossiers urgents, chauds », notamment sur le dossier de Britanny Ferries, « il y a le travail de fond, à savoir comment on gère 2021 et la suite ».

Le Comité des régions (CdR) est une instance consultative représentant les collectivités locales à Bruxelles. Il est composé de représentants élus au niveau local et régional issus des 27 et siège à côté du Parlement européen et de la Commission européenne.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net