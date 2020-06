RDV syndicats/ministre La Coordination rurale « en colère »

Delphine Jeanne Terre-net Média

Pour dresser un premier bilan de la crise Covid sur l’agriculture et en tirer des enseignements, Didier Guillaume a reçu cette semaine les différents syndicats agricoles. Reçue le 11 juin, la Coordination rurale et sortie « en colère » et « choquée par le mépris du gouvernement envers les agriculteurs touchés par la crise ».

