Principal syndicat agricole européen La présidente de la FNSEA Christiane Lambert élue à la tête du Copa

« C'est un honneur et une responsabilité de représenter les agriculteurs européens à un moment compliqué, mais à un moment clé pour le futur de l'agriculture », déclare l'éleveuse dans une vidéo diffusée par le syndicat européen. « Les agriculteurs sont confrontés à de nombreuses incertitudes. Incertitudes sur la nature même de leur métier, incertitudes sur le climat, incertitudes quant aux négociations de la politique agricole commune, son budget, sa période de transition, incertitudes sur l'issue du Brexit, incertitudes aussi sur la mise en œuvre des stratégies européennes que ce soit la stratégie "De la fourche à la fourchette" ou le "Green Deal" », énumère-t-elle. Elle souligne vouloir « faire en sorte que le travail des agriculteurs soit mieux reconnu à Bruxelles ».

Dans son message, enregistré au préalable sur son exploitation porcine du Maine-et-Loire et la montrant notamment nourrir ses cochons, Christiane Lambert s'exprime en français, mais aussi en anglais, sans paraître tout à fait à l'aise dans l'exercice. L'agricultrice de 59 ans -- qui exploite avec son mari un élevage de 230 truies--, va cumuler la présidence du Copa (Comité des organisations professionnelles agricoles) avec celle de la FNSEA, comme avant elle Luc Guyau (1997-1999) et Jean-Michel Lemétayer (2007-2009).

