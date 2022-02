Retraites agricoles La revalorisation des petites retraites des conjoint(e)s versée ce 9 février

Prévue par la loi du 17 décembre 2021, la revalorisation des petites retraites des conjoint(e)s d’exploitant(e)s agricoles est effective à partir de ce 9 février, date de versement des pensions par la MSA. Cette loi prévoit l’alignement du minimum retraite sur celui des chefs d’exploitation.

Votée en décembre dernier, la revalorisation des petites retraites des conjoints et conjointes d’exploitants agricoles a pris effet au 1er février 2022. Cette hausse aligne le minimum de retraite de base des conjoints collaborateurs d’exploitation agricole et des aides familiaux sur celui des chefs d’exploitation, et elle « se matérialise à compter de ce mercredi 9 février 2022, date du versement des pensions au titre du mois de janvier par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) aux retraités », rappelle le gouvernement.

« Plus de 200 000 retraités sont concernés par cette augmentation de leur pension de retraite. Les femmes en sont les principales bénéficiaires : elles seront plus de 120 000 à voir leur pension augmenter d’en moyenne 70 € par mois ; 30 % d’entre elles bénéficieront d’une hausse de pension supérieure à 100 € par mois », précisent les ministres en charge de la question.

Les petites retraites des exploitants agricoles ont également été revalorisées depuis le 1er novembre, pour atteindre 85 % du Smic, ce qui concerne 200 000 bénéficiaires.

