Chasse et pêche Le confinement est aussi allégé

• AFP

La chasse et la pêche à titre « individuel » seront possibles pendant les sorties élargies du confinement allégé, a indiqué jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Dans le nouveau cadre - sorties possibles pendant trois heures dans un rayon de 20 kilomètres du domicile -, « les activités sportives individuelles de plein air seront possibles » et « il sera également dans ces mêmes limites autorisé de chasser et de pêcher », a précisé le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse sur les nouvelles mesures face à l'épidémie de Covid-19.

Pour le reste, la chasse en groupe restera interdite, sauf dérogations préfectorales accordées notamment pour celle visant à réguler les populations de grand gibier ou pour les animaux classés "nuisibles" en raison des dégâts aux cultures, a précisé le secrétariat d'État chargé de la biodiversité. Par ailleurs, les bénévoles des associations de protection de la nature pourront également pratiquer leurs activités (comptage des oiseaux...) dans les limites de cet assouplissement des règles, selon la même source.

Plusieurs de ces "arrêtés-chasse" ont été attaqués devant les tribunaux administratifs, par des ONG environnementales estimant qu'elles revenaient de facto à rendre possible la chasse de loisir ou contestant la liste des animaux concernés, comme par des fédérations de chasse les jugeant trop restrictives. La possibilité de chasser le mouflon a ainsi été retoquée en Lozère et celle du renard en Isère, tandis que dans les Landes, c'est au contraire un arrêté interdisant la chasse de loisir qui a été suspendu par le tribunal administratif au motif de l'atteinte « grave à la liberté d'aller et venir ».

