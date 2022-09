Sécheresse Le Modef demande une réforme plus juste du système assurantiel

• DJ Terre-net Média

Face à la sécheresse et, plus globalement, aux conséquences du changement climatique, le Modef demande des mesures urgentes et « à la hauteur des sinistres subis et à venir » : recalcul des indemnités calamités, refonte du système assurantiel, meilleure indemnisation des pertes subies…

Avec une sécheresse qui rappelle la « dure réalité » du changement climatique pour les agriculteurs et éleveurs français, le Mouvement de défense des exploitants familiaux (Modef) demande la mise en place de « mesures à la hauteur des sinistres subis et à venir, ainsi qu’une réforme plus juste du système assurantiel ». Le syndicat propose de redéfinir le mode de calcul des « indemnités calamités » pour la période 2022 incluse, car la moyenne quinquennale sur laquelle s’appuient les calculs empêche souvent le déclenchement du FNGRA pour les secteurs d’élevage. Il prône aussi la création d'un système assurantiel unique, obligatoire (à condition de mettre en place un fond d’aide pour les agriculteurs n’ayant pas les moyens de s’assurer), géré par l’État et assisté dans sa gouvernance par les syndicats et interprofessions. Enfin, le Modef réclame une indemnisation des dommages à 90 % des pertes subies. A lire aussi > Avances Pac, dérogations, face à la sécheresse, Marc Fesneau annonce de premières mesures

