Sécheresse et crise climatique Les chambres d’agriculture veulent un meilleur accompagnement

• Delphine Jeanne Terre-net Média

Face aux conséquences de la sécheresse historique de cet été, et dans un contexte de crise de l’énergie, les chambres d’agriculture demandent à agir plus vite pour accompagner les agriculteurs et à anticiper les conséquences des coupures d’électricité et de gaz. En parallèle, les chambres demandent une mise en œuvre rapide d’une planification écologique cohérente.

