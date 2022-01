Salon international de l'agriculture Malgré le Covid, le salon de l'agriculture pourra se tenir fin février

Le Salon de l’agriculture, organisé tous les ans fin février à Paris, aura bien lieu cette année malgré le contexte pandémique, avec un renforcement des mesures sanitaires, ont confirmé les organisateurs.

L’actuelle vague de Covid-19 ne devrait pas avoir raison du salon de l’agriculture, incontournable rendez-vous du monde agricole, qui aura bien lieu cette année du 26 février au 6 mars à Paris. Le Ceneca et Comexposium, respectivement propriétaire et organisateur de l’évènement, l’ont confirmé ce 18 janvier.

Une édition « pas comme les autres »

Alors que l’édition 2020 avait dû fermer ses portes un jour plus tôt, et que celle de 2021 ne s’était pas tenue, le rendez-vous de 2022 était très attendu, d’autant plus en cette année d’élection présidentielle. « La 58ème édition sera celle des retrouvailles, mais également de la responsabilité collective, le succès de l’événement reposant sur sa capacité à proposer un moment de rencontre et de partage, dans le respect des consignes sanitaires », indiquent les organisateurs.

Port du masque et passe vaccinal seront obligatoires, la ventilation des pavillons sera optimisée, et les consommations et dégustations ne pourront se faire que dans le cadre de la réglementation en vigueur, précisent les organisateurs. Le dispositif sera complété par des référents Covid et une cellule sanitaire.

