Commission européenne Phil Hogan, commissaire au commerce, contraint de démissionner

Phil Hogan, ancien commissaire à l’agriculture sous la commission Juncker, a démissionné le 26 août de son poste de commissaire européen au Commerce, dans le cadre d'une polémique provoquée par des déplacements au cours desquels il n'avait pas respecté les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

L’irlandais Phil Hogan, commissaire européen au commerce, a présenté le 26 août sa démission à la présidente de la commission européenne, Ursula Von der Layen. « Il apparaissait de plus en plus clairement que la controverse relative à ma récente visite en Irlande interférait avec mon travail en tant que commissaire européen et gênerait au cours des mois à venir, qui seront décisifs », a-t-il indiqué dans sa déclaration.

My statement of resignation, 26/08/20: https://t.co/Rj8arwq76T



???????????????????????? — Phil Hogan (@PhilHoganEU) August 26, 2020

Sa participation le 19 août à un dîner réunissant 80 personnes dans l’ouest de l’Irlande (alors que la jauge était de 50 personnes maximum), dans un contexte de crise sanitaire, faisait débat depuis plusieurs jours, d’autant plus qu’il n’avait pas respecté la quarantaine obligatoire pour les personnes arrivant de pays considérés à risque.

Commissaire à l’agriculture sous la présidence de Jean-Claude Juncker de 2014 à 2019, Phil Hogan avait marqué par son approche bien souvent considérée comme trop libérale par le monde agricole.

