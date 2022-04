Débat de l'entre-deux-tours Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'écharpent sur l'Europe

• AFP

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont écharpés mercredi sur le sujet européen, le président sortant accusant son adversaire de « mentir sur la marchandise », la candidate de l'extrême droite considérant n'avoir « jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français » dans l'UE.

« L'Europe, c'est pas tout ou rien, ce n'est pas "on prend tout et on ne dit rien ou alors on ne prend rien" », a entamé Marine Le Pen, en disant « souhaiter rester dans l'Union européenne », mais « profondément la modifier pour faire émerger une "alliance européenne des nations" ».

« Il y a toute une série de politiques de l'Union européenne avec lesquelles je suis en désaccord », a poursuivi celle qui concourt pour la troisième fois à l'élection présidentielle, en citant « la multiplication des accords de libre-échange où l'on vend des voitures allemandes, en sacrifiant des éleveurs à la concurrence des poulets du Brésil ou du bœuf du Canada », en référence au projet d'accord de libre-échange avec le marché américain.

« Quel poulet du Brésil ? », a demandé Emmanuel Macron rappelant qu'il s'était « opposé » à l'accord de l'UE avec le Mercosur car « quand, nous, on demande à nos agriculteurs des choses, on demande la même chose en face ». « Ce que vous décrivez, ça ressemble à une bande à part », a-t-il rétorqué, en l'accusant de « mentir sur la marchandise ». « L'Europe est une copropriété, on ne peut pas décider seul de ripoliner la façade. Vouloir changer tout seul un club, c'est faire bande à part », a-t-il insisté. « Vous proposez une alliance avec la Russie, c'est toujours dans votre programme, c'est étonnant », a-t-il encore dit.

#2022LeDébat : notre dépêche après deux heures de débat au cours duquel les finalistes à la présidentielle Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont affrontés sur la #Russie, l'économie, les prix de l'énergie ou encore l'Europe ?? https://t.co/YrLbvy8pjU #AFP #presidentielles2022 — Agence France-Presse (@afpfr) April 20, 2022

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net