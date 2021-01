Agro-écologie Un site pour localiser les collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition

Le site giee.fr se transforme et devient collectifs-agroécologie.fr, une plateforme plus complète qui permettra de trouver les collectifs d’agriculteurs impliqués dans la transition agro-écologique sur tout le territoire.

Depuis le 18 janvier, le site giee.fr est remplacé par la plateforme collectifs-agroécologie.fr, qui permet de trouver les renseignements sur les collectifs d’agriculteurs engagés dans l’agro-écologie en France. Il recense ainsi les GIEE, les groupes 20 000 et les fermes Dephy.

« Grâce à un outil de cartographie, il sera possible, au niveau national et régional, de localiser un collectif et d'accéder à sa carte d’identité et à ses livrables de capitalisation », précise l’APCA, à qui le ministère a délégué la mise en œuvre du site, et qui a travaillé en collaboration avec les chambres d’agriculture régionales, les Draaf, la DGPE et les autres structures de développement.

Les collectifs peuvent être localisés par différentes entrées : type de structure (GIEE, Dephy…), type de production, et thématique de travail : réduction des produits phytosanitaires, conservation des sols, autonomie alimentaire des élevages…

En 2021, plus de 25 000 agriculteurs sont accompagnés dans le cadre ces 1 500 collectifs agro-écologiques.

