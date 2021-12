Légumineuses, agroéquipement, climat Trois appels à projets de France 2030 pour déployer des solutions innovantes

• Delphine Jeanne Terre-net Média

Présenté le 12 octobre, le plan d’investissements France 2030 comprend un volet agricole et alimentaire doté de plus de 2 milliards d’euros. Dans ce cadre, trois nouveaux appels à projets ont été lancés pour accélérer le déploiement de solutions innovantes et ciblent le développement des surfaces de légumineuses, les expérimentations pour lutter contre le changement climatique, et l’agroéquipement intelligent.

Pour le gouvernement, qui consacre 2,3 milliards d’euros au secteur agricole dans le plan d’investissements France 2030, la « troisième révolution agricole » doit être « celle du vivant et de la connaissance au service de notre souveraineté alimentaire ». Lire >> Plan d'investissements France 2030 : plus de 2 milliards d'euros pour une "troisième révolution agricole" Dans cette dynamique, trois nouveaux appels à projets ont été ouverts, à hauteur de 207 millions d’euros, pour faire émerger des projets collectifs de recherche et les accompagner. Au sein du 4e Programme d’investissements d’avenir (qui a déjà permis de déployer 400 millions d’euros), ces appels s’adressent à tous les acteurs des secteurs agricole et agroalimentaire. Deux précédents appels à projets ont été lancés à destination des start-up. 30 M€ pour développer les surfaces de légumineuses Le premier appel à projet vise à développer les surfaces de légumineuses en France. Il « a pour objectif de lever plusieurs verrous scientifiques et techniques dans les domaines de la production agricole, de la transformation alimentaire et de l’adoption des légumineuses par les consommateurs. Construits sur des partenariats public-privé, les projets doivent impliquer au moins un organisme de recherche et une entreprise, et s’étendre sur une durée de trois à six ans », indique le gouvernement. La clôture de l’appel à projets interviendra le 28 avril 2022, le cahier des charges est consultable sur le site de l’Agence Nationale de la Recherche. Investissements dans la 3e révolution agricole.#France2030 se déploie avec 3 nouveaux appels à projets lancés dès aujourd’hui.



Pour candidater ?? — Julien Denormandie (@J_Denormandie) December 23, 2021 152 M€ pour les « démonstrateurs » territoriaux inspirants Le deuxième appel à projets s’adresse aux groupements d’acteurs de la filière qui, au sein d’un territoire, s’appuient sur le numérique, la robotique, la génétique, le biocontrôle, les nouvelles sources de protéines végétales, la fermentation ou l’économie circulaire dans des projets agricoles et agroalimentaires innovants. « Les démonstrateurs permettront, après une phase d’ingénierie approfondie, d’accompagner la mise en œuvre des expérimentations et innovations en conditions réelles », précisent les ministères concernés. Les manifestations d’intérêt peuvent être déposées avant le 1er juin 2022, ou avant le 2 décembre 2022 pour la deuxième échéance. Le cahier des charges est disponible sur le site de la Banque des Territoires. 25 M€ pour financer les préséries d’agroéquipements automatisés ou intelligents Cet appel à projets vise à soutenir financièrement les acteurs de la robotique agricole mobile, des agroéquipements et des innovations technologiques liées aux équipements agricoles, dans la fabrication et les essais de leurs préséries sur des sites agricoles en conditions réelles, indiquent les ministères. Trois relèves de cet appel à projets sont prévues : le 16 février 2022 (première échéance), le 31 mai 2022 (deuxième échéance) et le 5 octobre 2022 (troisième échéance). Le cahier des charges est sur le site de BPI France.

