Résilience des systèmes agricoles UE Une agriculture plus respectueuse du climat renforcerait la sécurité alimentaire

D’après un rapport présenté le 4 avril par le Forum économique mondial, l’adoption de pratiques plus intelligentes sur le plan climatique par un cinquième des agriculteurs européens permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de restaurer significativement la santé des sols et d’augmenter de 9,3 milliards d’euros par an le revenu des agriculteurs.

L’adoption de pratiques plus performantes sur le plan climatique par un cinquième des agriculteurs européens permettrait à l’Union européenne d’assurer la résistance de son agriculture et de ses systèmes alimentaires face aux effets du changement climatique, estime un rapport du Forum économique mondial, rédigé avec Deloitte et NTT Data. L’enquête a été menée auprès de 1 600 agriculteurs de sept pays de l’UE (représentant 75 % des agriculteurs de l’UE), et mise en œuvre par la coalition EU Carbon+ Farming.

Quatre domaines d’action clés

Le rapport identifie quatre domaines clés pour développer ces pratiques plus respectueuses du climat : le financement de la gestion des risques, les écosystèmes d’innovation (notamment numérique), l'éducation et la sensibilisation à l’analyse de la rentabilité du changement, et des politiques agricoles favorables.

Grâce à ces leviers, l’UE pourrait, d'ici à 2030, « réduire de 6 % ses émissions annuelles de gaz à effet de serre d'origine agricole », « restaurer la santé des sols sur une superficie équivalente à 14 % de ses terres agricoles totales », et « accroître de 9,3 milliards d'euros par an le revenu des agriculteurs », indique le rapport.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net