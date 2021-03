Stratégie UE Farm to fork Une consultation sur l’approvisionnement et la sécurité alimentaire

Dans le cadre de sa stratégie « De la ferme à l’assiette » (Farm to Fork), la Commission européenne a lancé le 1er mars une consultation sur un plan d’urgence pour garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaire de l’UE en temps de crise.

Un des objectifs de la stratégie européenne « de la ferme à l’assiette » vise à renforcer la coordination de la réponse européenne aux crises pouvant impacter le système alimentaire de l’Union européenne. Dans ce contexte, la Commission a lancé le 1er mars une consultation publique sur un plan d’urgence destiné à garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires de l’Europe en tant de crise.

Ce plan d’urgence mettra en place des procédures à suivre et un mécanisme européen de réponse à la crise coordonné par la Commission, « impliquant les États membres et, éventuellement, divers secteurs tels que l'agriculture, la pêche, les transports et la santé. Le mécanisme prendra la forme d'un forum permanent pour coordonner l'action, échanger les meilleures pratiques et évaluer les menaces et les risques », indique Bruxelles.

La consultation, accessible ici (en anglais uniquement) jusqu’au 26 avril 2021, fait appel aux producteurs, transformateurs, distributeurs, opérateurs de transports, politiques, consommateurs pour donner leurs avis et commentaires sur la forme, la nature et la portée du plan.

