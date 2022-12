De fortes gelées matinales

Ce lundi restera plutôt calme sur les trois-quarts du pays, souvent brumeux le matin avec des brouillards givrants, notamment de la Normandie jusqu'au Lyonnais et à la Plaine de la Limagne. Le soleil s'imposera des Hauts-de-France au Centre-Val de Loire jusqu'au Lyonnais et aux frontières du nord-est. Le ciel s'ennuagera en revanche de la Bretagne aux Alpes en marge d'une perturbation qui arrosera les régions du sud-ouest en journée. Il fera encore bien froid, fortes gelées du centre au nord-est.

C'est sympa qd mm ces températures????

Mardi, une perturbation ondulera sur le quart sud-est de la France, avec des précipitations parfois sous forme de neige à très basse altitude le matin de la moyenne vallée du Rhône à la région Paca et Rhône-Alpes ou encore le sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. De la pluie verglaçante sera aussi possible par endroits, tandis qu'il pleuvra sur le Languedoc. Plus au nord du pays, le ciel sera partagé entre de belles périodes ensoleillées et des nuages plus nombreux en cours d'après-midi. Et là encore, neige ou pluie verglaçante seront probables en fin de journée et soirée entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie puis le Bassin Parisien et la Picardie durant la nuit, tandis qu'il pleuvra de la façade Atlantique au Limousin et à l'Aquitaine.

Fréquentes et parfois fortes gelées matinales, puis froid et dégel très limité sur la moitié Nord en journée, très frais par ailleurs, mais il fera près de 18 degrés sur le Pays basque !