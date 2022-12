Pluie et douceur annoncées pour ce début de semaine

Ce lundi, une perturbation ondulera avec de nombreux nuages en général mais quelques éclaircies au sud et à l'est du Bassin parisien. Il pleuvra sous ces nuages notamment sur les Hauts-de-France, plus localement ailleurs. Le vent de sud soufflera modérément, voire fortement sur la côte (70 km/h). Le redoux sera très marqué, sans gel le matin, et avec plus de 10 degrés l'après-midi.

Mardi, passages perturbés successifs apportant un temps gris et fréquemment pluvieux tout au long de la journée. Douceur et vent assez fort en prime sur le littoral.