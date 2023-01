Du brouillard prévu pour mardi matin

Ce lundi, la perturbation finira par progresser vers le sud et l'est, apportant un temps gris et pluvieux du sud de la Garonne au Massif-Central jusqu'aux frontières de l'Est : on attend jusqu'à 10-20 mm sur un axe Franche-Comté - Languedoc, localement davantage sur les Cévennes.

Du quart Nord-Ouest aux Charentes, et du Centre-Val de Loire jusqu'à la frontière Belge, le ciel sera plus changeant en journée, partagé entre éclaircies, passages nuageux et des averses résiduelles. Vent de sud-ouest modéré, voire assez fort le matin sur le flanc Est. La douceur reculera sensiblement, mais restera présente.

Quand tu voie ça dans la stabue des vaches.... Tu sors vite et tu admire...

Presque du @pierresoulages à travers les translucides ??#Aveyron #laviedemaferme pic.twitter.com/Qp20vqDz3C — MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) January 2, 2023

Mardi, le champ de pression remontera progressivement sur la France avec près de 1030 hectopascals en moyenne. Des bancs de grisailles ou de brouillards se formeront en matinée, voire quelques pluies résiduelles traîneront sur le Languedoc. Le soleil fera également de larges apparitions sur une bonne partie du pays en cours de journée, puis des nuages referont leur apparition en Bretagne, sur les côtes de la Manche et sur l'extrême Nord, avec quelques gouttes avant la fin de journée. Les nuages traîneront toutefois un peu plus entre les Alpes et Paca, mais sans pluie a priori. Il fera un peu frais à l'aube mais quasiment sans gel, puis il fera encore bien doux pour la saison en journée. Vent de sud-ouest assez fort sur le Nord-Ouest.