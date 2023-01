Les températures baissent mais la douceur demeure

Ce mardi, le champ de pression remontera progressivement sur la France avec près de 1030 hectopascals en moyenne. Des bancs de grisailles ou de brouillards se formeront en matinée, voire quelques pluies résiduelles traîneront sur le Languedoc.

Contre intuition :



Les cumuls de température pour le blé sont quasi identiques entre 2021 (14 octobre - 1er janvier ) et 2022 (11 octobre - 1er janvier) pic.twitter.com/x7cd7FBVzq — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) January 2, 2023

Le soleil fera également de larges apparitions sur une bonne partie du pays en cours de journée, puis des nuages referont leur apparition en Bretagne, sur les côtes de la Manche et sur l'extrême Nord, avec quelques gouttes avant la fin de journée. Les nuages traîneront toutefois un peu plus entre les Alpes et Paca, mais sans pluie a priori.

Il fera un peu frais à l'aube mais quasiment sans gel, puis il fera encore bien doux pour la saison en journée. Vent de sud-ouest assez fort sur le Nord-Ouest.

Voici l'animation des perturbations cette semaine. On voit leur progression de l'Atlantique vers l'Europe de l'ouest, mais de façon assez peu active. Mais dimanche, un front froid plus costaud apportera de bonnes pluies, un possible coup de vent et la #neige en #montagne ???? pic.twitter.com/HZ7irXjCuA — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 3, 2023