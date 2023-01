Une grande douceur s'impose

Ce jeudi, une perturbation traversera la France pour s'étaler en journée du sud de la Garonne aux Alpes jusqu'aux frontières du nord-est. Grisaille et pluie s'imposeront sur ces régions sous un vent assez soutenu. Après quelques belles éclaircies, le ciel s'ennuagera du sud des Alpes au pourtour méditerranéen. Sur le quart nord-ouest, nuages, éclaircies et ondées résiduelles alterneront dans un ciel de traîne un peu mollasson. Encore et toujours de la douceur.

La météo semble favorable, pour le Sud de l'Yonne.

On a de l'hygrométrie ce matin dans l'Yonne et encore la belle présence du Vulpin.

Je ne vais pas le déranger pour mes voeux 2023 et je lui laisse finir la parcelle de Colza, en John Deere.

Vendredi, un front atténué circulera entre la Bretagne et la frontière belge, apportant un temps gris et quelques faibles pluies intermittentes sous un vent de sud-ouest soufflant assez fort, surtout sur le littoral. Des Charentes à la frontière allemande, un temps très nuageux à couvert s'imposera, donnant localement un peu de bruine ou quelques gouttes. Davantage de soleil en revanche du quart sud-est au sud de la Garonne après dissipation de quelques brumes et brouillards matinaux. Une grande douceur régnera une fois de plus.