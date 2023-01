Des pluies abondantes et du vent fort attendus ce week-end et jusqu'à mi-janvier

Ce vendredi, un front atténué circulera entre la Bretagne et la frontière belge, apportant un temps gris et quelques faibles pluies intermittentes sous un vent de sud-ouest soufflant assez fort, surtout sur le littoral. Des Charentes à la frontière allemande, un temps très nuageux à couvert s'imposera, donnant localement un peu de bruine ou quelques gouttes. Davantage de soleil en revanche du quart sud-est au sud de la Garonne après dissipation de quelques brumes et brouillards matinaux. Une grande douceur régnera une fois de plus.

Samedi, les conditions météo s'annoncent plutôt calmes sur la plupart des régions avec de belles éclaircies matinales notamment des frontières du nord-est au Centre-Val de Loire jusqu'au Massif Central et aux Alpes ou encore Midi-Pyrénées. Le ciel sera plus sombre donnant quelques gouttes de la Côte d'Azur aux Cévennes. Une nouvelle perturbation envahira l'ouest de la France dans l'après-midi jusqu'au Bassin Parisien et aux Hauts-de-France. Le vent sera fort de la Bretagne au littoral normand. L'ambiance sera assez douce.

Les pluies vont ensuite s'étendre au reste du pays durant le week-end, avec des cumuls parfois abondants sur les faces ouest des massifs, notamment sur le Limousin et la chaîne des Puys en Auvergne, sur le Jura ou les Vosges ainsi que sur les Pyrénées Atlantiques. D'ici à lundi matin, il pourra tomber 20 à 40 mm de précipitations sur ces régions, et souvent 10 à 20 mm sur les 3/4 du territoire, excepté le pourtour méditerranéen.

Du vent localement fort

Ces pluies pourront s'accompagner de vent assez fort durant la journée de dimanche, moment où les isobares seront les plus resserrés. Néanmoins, le risque de tempête, avec creusement secondaire rapide, semble de plus en plus faible. En effet, si ce scénario a existé ces derniers jours (sans avoir été majoritaire), il tend toutefois à disparaître sur les toutes dernières sorties des principaux modèles.

Le vent pourra toutefois souffler sensiblement, notamment vers les côtes de la Manche et la pointe bretonne qui seront les plus exposées avec des rafales qui pourront dépasser les 80-90 km/h. Il existe encore des incertitudes importantes pour l'intérieur des terres, le modèle américain GFS persistant à voir une zone de vent fort orienté sud, avec des rafales jusqu'à 80-90 km/h entre les Pyrénées, l'Auvergne, la vallée du Rhône ainsi que la Bourgogne et la Lorraine.

Après les pluies du week-end, une traîne active prendra le relais entre lundi et mardi, avec un flux pivotant légèrement vers le nord-ouest, entraînant par la même occasion l'arrivée d'une masse d'air moins douce.

Ce temps perturbé se poursuivra encore sans doute le week-end prochain avec de nouveau des perturbations pluvieuses, une relative douceur et parfois un vent soutenu ou fort, notamment sur le quart nord-ouest du pays. Ainsi, ce mois de janvier 2023 pourra d'ors-et-déjà être qualifié de doux voire très doux avec des anomalies de températures qui pourront sans doute dépasser les + 2 voire + 3°C sauf si la fin de mois devient véritablement hivernale.