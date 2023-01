Une perturbation active sur la moitié nord mardi

Ce lundi, le flux s'orientera à l'ouest et restera humide, instable mais aussi plus frais sur l'Hexagone. Une perturbation ondulera en matinée de l'Aquitaine au Limousin en remontant vers la Franche-Comté et la Lorraine ou encore sur les Alpes : il y pleuvra fréquemment et la neige fera son grand retour sur tous les massifs dès 800 à 1 000 m mètres environ.

En journée, l'instabilité restera bien présente dans l'ensemble avec de fréquentes giboulées en alternance avec des éclaircies. Des averses de grésil seront probables sur les côtes de la Manche et il continuera de neiger en basse ou moyenne montagne. Le vent soufflera fort sur les côtes, assez fort dans les terres. Les maximales seront en baisse mais resteront un peu au-dessus des valeurs de saison.

#meteo de ce lundi : temps instable et plus frais avec un régime d'averses et un vent soutenu. La neige revient en montagne à basse altitude. Températures cet après-midi : 7°C à #Dijon, 8°C à #Rouen, 9°C à #Paris, 10°C à #Rennes, 12°C à #Bordeaux, 14°C à Perpignan et 16°C à #Nice pic.twitter.com/SVpWDFZ8US — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 9, 2023

Mardi, une nouvelle onde pluvieuse associée à une perturbation active envahira toute la moitié nord de la France en cours de journée, débordant quelque peu sur le Limousin et l'Auvergne. Les précipitations s'annoncent assez conséquentes à son passage et le vent soufflera fort sur les côtes. Du Bordelais aux Alpes, le temps sera à peu près sec et quelques éclaircies se montreront. Les conditions s'annoncent plus ensoleillées sur les régions méridionales depuis le Pays Basque jusqu'au pourtour Méditerranéen et au sud des Alpes. La douceur persistera.