Toujours de la pluie pour mercredi

Ce mardi, une nouvelle onde pluvieuse associée à une perturbation active envahira toute la moitié nord de la France en cours de journée, débordant quelque peu sur le Limousin et l'Auvergne. Les précipitations s'annoncent assez conséquentes à son passage et le vent soufflera fort sur les côtes. Du Bordelais aux Alpes, le temps sera à peu près sec et quelques éclaircies se montreront. Les conditions s'annoncent plus ensoleillées sur les régions méridionales depuis le Pays Basque jusqu'au pourtour Méditerranéen et au sud des Alpes. La douceur persistera.

Peu de changement pour les températures, la mise à jour de la prévision hebdomadaire confirme ce qu'on savait déjà : cette semaine sera une nouvelle fois bien plus douce que la normale, la quatrième consécutive. pic.twitter.com/bDdN4Ioel3 — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) January 9, 2023

Mercredi, le front froid progressera vers le sud, occasionnant un passage pluvieux du sud de la Garonne aux Alpes jusqu'en Alsace, assez conséquent. Le voile nuageux s'épaissira près de la Méditerranée où le ciel s'ennuagera plus franchement l'après-midi. A l'arrière du front, un ciel de traîne peu actif prendra le relais au nord de la Loire entre nuages, éclaircies et rares ondées résiduelles. Des nouvelles pluies débuteront en fin de journée entre le Finistère et le Cotentin sous des fortes rafales de vent. L'atmosphère restera bien douce pour la saison.