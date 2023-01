Retour des éclaircies vendredi

Ce jeudi, les nuages seront très nombreux sur l'Hexagone au passage de perturbations successives. Celles-ci seront toutefois plus actives sur l'extrême nord du territoire, avec des pluies plus soutenues depuis les côtes de la Manche jusqu'aux Hauts-de-France en glissant vers la Lorraine ou l'Alsace.

Ailleurs, les gouttes et pluies seront plus faibles et éparses. On attend aussi un peu plus de soleil au sud de la Garonne ou encore du Golfe du Lion à Paca et à la Corse. Le vent de sud-ouest soufflera fort sur une large moitié nord, et les températures seront très douces pour la saison.

Un brin de soleil entre les journées humides. J'en profite pour faire le 2ème passage de callisto sur les #colza. C'est gras mais ça y va pic.twitter.com/9vwlYssO41 — Benoit, Paysan charentais (@benoitpaysan) January 11, 2023

Vendredi, le front terminera sa course le matin entre les Pyrénées, les Alpes et l'Alsace en donnant encore quelques pluies avant le retour d'éclaircies en journée. Un voile nuageux parfois épais s'échappera à l'avant du sud des Alpes au pourtour méditerranéen.

À l'arrière de la perturbation, un ciel de traîne prendra le relais, alternant passages nuageux, éclaircies et quelques averses résiduelles. Le temps s'annonce plus sec du Bordelais à la Normandie. Vent d'ouest souvent soutenu et douceur persistante.