Quelles conditions météo pour vos semis de printemps et les mises à l'herbe ?

Douceur ou froid pour les mois de février, mars et avril 2023 ? Dans quelles conditions météo vont se dérouler le retour en plaine et les semis de printemps 2023 ? Quel temps pour la mise à l'herbe de vos animaux ? Les nappes phréatiques vont-elles se recharger correctement alors que trois-quarts d'entre elles ont un niveau sous la normale ?

MeteoNews nous livre ses tendances météo pour les mois de février, mars et avril 2023 avec une fiabilité estimée à 60 %.

Un mois de février classique : frais et calme

Écarts de températures : 0,0 degré

Précipitations : relativement faibles

Ensoleillement : assez important

Des hautes pressions devraient souvent influencer la météo en France au cours du mois de février 2023. Le temps s'annonce donc assez calme, sec des Pyrénées aux Alpes, davantage de saison côté pluie ailleurs. La Corse ferait exception avec des pluies fréquentes et abondantes à proximité d'une goutte froide peu mobile.

Côté thermomètre, un mois plutôt de saison mais qui pourrait paraître hivernal après quatre mois de février anormalement doux de 2019 à 2022. Les gelées s'annoncent fréquentes, parfois fortes, alors que les premières journées printanières pourraient faire leur apparition en fin de mois. Un bon ensoleillement est envisagé sur la plupart des régions.

Un temps sec et ensoleillé en mars

Écarts de températures : + 0,4 degré

Précipitations : relativement faibles, abondantes dans le sud-est

Ensoleillement : important

L'anticyclone récurrent et peu mobile autour de la France devrait apporter un temps sec et ensoleillé sur quasiment tout le pays durant ce mois de mars 2023, mais plutôt de saison côté thermomètre. Les nuits froides par ciel dégagé devraient en effet être compensées par des journées assez douces. Les gelées seraient donc fréquentes.

Les conditions seraient plus humides et sombres en revanche sur les régions méditerranéennes avec des pluies fréquentes et abondantes dans un contexte plutôt frais. Des épisodes neigeux notables seront probables sur l'est des Pyrénées, le sud des Alpes et les montagnes Corses, voire localement en plaine.

Un temps de saison pour le mois d'avril

Écarts de températures : + 0,8 degré

Précipitations : de saison

Ensoleillement : de saison

Avril 2023 s'annonce a priori très classique sur la France, partagé équitablement entre périodes anticycloniques, calmes et sèches, et conditions dépressionnaires plus agitées voire venteuses et humides. En conséquence : un temps globalement de saison notamment côté précipitations et ensoleillement !

Les températures quant à elles devraient tout de même être supérieures aux normales saisonnières, plus particulièrement des Pyrénées aux régions centrales jusqu'aux frontières de l'est. Quelques gelées tardives compensées par des petits pics de chaleur précoces sont envisagées.