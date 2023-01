Un temps très agité sur la France pour le début de la semaine

Ce lundi, conditions très agitées au passage d'une petite dépression secondaire au nord de la Seine. Elle provoquera tout d'abord un coup de vent assez fort voire très fort entre l'est de la Bretagne, la Normandie, la Mayenne, la Sarthe jusqu'au Val de Loire, la Vendée et le Centre avec des rafales de 90 à 120 km/h sur les côtes, et 80 à 100 km/h dans les terres sur le Cotentin.

Ces vents forts gagneront le Centre et la Bourgogne en s'atténuant. Une perturbation très active accompagnera ces vents avec des pluies fréquentes partout, parfois soutenues sur le nord du pays, le Limousin et Poitou-Charentes, mais aussi dans le sud-ouest avec des pluies très abondantes sur les Pyrénées-Atlantiques. Il neigera à basse altitude sur tous les massifs, parfois dès 500-600 m en journée et possiblement 300-400 m en soirée et nuit suivante des Alpes aux Vosges.

Dehors le vent souffle la neige tombe les flocons virevoltent et nous les paysans ont est bien au chaud avec nos animaux. On leur donne du bon foin qu on a récolté pendant les beaux jours

Ainsi va le cycle des saisons à la campagne pic.twitter.com/2nKpFc5D83 — Cédric (@agric15) January 16, 2023

Mardi, un nouveau front actif traversera la France, apportant beaucoup de pluie au sud de la Garonne jusqu'en région Rhône-Alpes, beaucoup de neige dès 500-600 m sur les Alpes, le Massif Central et surtout sur les Pyrénées au-dessus de 600-700 m. Le vent soufflera en tempête près du Golfe de Gascogne. Il s'agira de pluie-neige mêlées jusqu'en plaine du quart nord-est au Centre-Val de Loire jusqu'en Normandie et aux Hauts-de-France, notamment le matin. Sur le nord-ouest, après quelques pluies ou averses, une accalmie se dessinera au retour d'un temps plus sec et quelques éclaircies. Le ciel se chargera et des petites pluies s'imposeront près de la Méditerranée. Il fera assez froid dans l'ensemble.

À partir de mercredi, les précipitations diminueront mais des averses pourront encore persister en flux de nord, entre les côtes de la Manche et les Pyrénées, et de façon plus éparses, entre les Vosges et les Alpes. Ensuite, c'est une masse d'air froid et sec qui prendra position sur l'ensemble du pays pour la fin de semaine avec des gelées sans doute généralisées et parfois assez fortes dans le nord-est du pays.