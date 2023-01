Une journée plus calme et froide mercredi

Ce mardi, un nouveau front actif traversera la France, apportant beaucoup de pluie au sud de la Garonne jusqu'en région Rhône-Alpes, beaucoup de neige dès 500-600 m sur les Alpes, le Massif Central et surtout sur les Pyrénées au-dessus de 600-700 m. Le vent soufflera en tempête près du Golfe de Gascogne.

Il s'agira de pluie-neige mêlées jusqu'en plaine du quart nord-est au Centre-Val de Loire jusqu'en Normandie et aux Hauts-de-France, notamment le matin. Sur le nord-ouest, après quelques pluies ou averses, une accalmie se dessinera au retour d'un temps plus sec et de quelques éclaircies. Le ciel se chargera et des petites pluies s'imposeront près de la Méditerranée. Il fera assez froid dans l'ensemble.

Mercredi, la perturbation perdra de son activité, apportant un temps gris et humide du sud de la Garonne au nord des Alpes jusqu'en Alsace avec quelques faibles chutes de neige jusqu'en plaine. Il s'agira de pluies dans le sud-ouest essentiellement, parfois fortes et orageuses sur le Pays Basque sous un vent encore fort. Le soleil brillera du sud des Alpes à la Méditerranée où mistral et tramontane s'emballeront. Au nord de la Loire, le ciel s'annonce variable et lumineux, malgré quelques giboulées l'après-midi de la Bretagne à la Normandie jusqu'en Baie de Somme. Le froid sera modéré, l'ambiance hivernale.